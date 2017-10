© iStockphoto/Symbolbild

In der ungewohnten Welt ohne Licht Musik, Literatur und Comedy auf völlig neue Art und Weise erleben. Das Dunkelzelt wird am Donnerstag 02. November auf der Bundwiese in Gossau aufgestellt und an diesem Abend gibt es Poetry Slam von FM1 Moderatorin Rosie Hörler auf die Ohren.