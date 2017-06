Klimaschutz-Kunst: Darsteller spielen in Wassertank

Annie Saunders spielt das Ein-Frau-Stück "Putzen" in einem sich schnell füllenden Wassertank am Times Square. Die Aktion will auf die Klimaerwärmung und den anstieg der Meeresspiegel hinweisen. © KEYSTONE/EPA/JUSTIN LANE

Was passiert, wenn einem in Folge des Klimawandels das Wasser plötzlich bis zum Hals steht? Mit einer Aktion am Times Square in New York macht eine Gruppe von Künstlern auf Gefahren durch steigende Meeresspiegel, Überflutungen und schmelzende Gletscher aufmerksam.