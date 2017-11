Kurz mal das alte Auto der Freundin verkaufen

Ein altes Auto verkauft sich nicht immer so leicht, mit einem krassen Werbevideo geht es aber um Einiges einfacher. Der Amerikaner Max Lanman wollte den alten Honda Accord seiner Freundin verkaufen. Dafür hat er sich mächtig ins Zeug gelegt. Hier sein Video:

Der Occasionswert in perfektem Zustand liegt aktuell bei 1517 Dollar. Das Video ist allerdings so toll gemacht, dass einige Bieter auf Ebay in kürzester Zeit 150000 Dollar (!) boten. Der Auktionsplattform Ebay wurde es dann zu bunt, die Auktion wurde eingestellt. Schlecht für Max, denn nun sitzt er weiterhin auf der Kiste. Unterdessen spricht die halbe USA über Max und den Honda. Das Frühstücksfernsehen Good Morning America hat sogar über ihn berichtet.

Jetzt kommt die Autoplattform CarMax ins Spiel. Sie finden das Werbevideo so toll, dass sie ernsthaft 20’000 Dollar für die Kiste bieten. Darin eingerechnet sind auch schon die 5000 Dollar für die Katze.

Ob Max auf das Angebot eingeht? Wir werden sehen.