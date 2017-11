Kurzer Wintergruss mit Schnee

Vor allem in der Ostschweiz brachte eine Kaltfront Schnee bis in tiefe Lagen. Weil die Temperaturen in den nächsten Tagen steigen, ist der Winterzauber dann schon wieder vorbei. (Archivbild) © Keystone/GIAN EHRENZELLER

Eine Kaltfront hat am Sonntagmorgen Schnee bis in tiefe Lagen gebracht. Am meisten Schnee fiel an den östlichen Voralpen. In Glarus wachten die Menschen unter einer 20 Zentimeter hohen Neuschneedecke auf. An vielen Orten war es leicht angezuckert.