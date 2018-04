Kuzmanovic gibt Einstand im Tessin

Boro Kuzmanovic steht am Sonntag in Lugano zum ersten Mal an der Seitenlinie des St. Galler Fanionteams © KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Für Boro Kuzmanovic gilt es am Sonntag erstmals ernst. Beim Abstiegskandidaten Lugano will St. Gallens Interimscoach sein Team auf Europacup-Kurs halten.Kuzmanovic soll den jüngsten Abwärtstrend der auf Platz 4 liegenden Ostschweizer in Lugano stoppen.