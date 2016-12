Kvitova von Einbrecher schwer an Hand verletzt

«Ich werde zu Spezialisten gehen müssen, aber wer mich kennt, weiss, dass ich stark bin und kämpfen werde.»

Kvitova unterzog sich bereits am Dienstag einer fast vierstündigen Operation. Die Ärzte musste an allen fünf Fingern Eingriffe vornehmen, erklärte Karel Tejkal, der Sprecher des tschechischen Fedcup-Teams. Während drei Monaten wird die 26-Jährige die operierte Hand nicht strapazieren dürfen. Ihre Karriere sei aber nicht in Gefahr, versicherte der Chirurg gegenüber Tejkal.

Wann Kvitova auf die Tour zurückkehren wird, lässt sich noch nicht sagen. Das erste Highlight des kommende Jahres, das am 16. Januar beginnende Australian Open, wird sie aber auf alle Fälle verpassen.

(SDA)