Kylie Jenner kommt zum Abschlussball

Es sah nicht gut aus für Albert Ochoa. Von seiner Angebeteten bekam der Schüler aus Sacramento, Kalifornien, vor dem Abschlussball eine Absage. Dafür tauchte er vergangenes Wochenende mit Kylie Jenner auf. So war er plötzlich der Star des Abends.

Kylie Jenner really just came to rio prom. pic.twitter.com/sZQflHt62B — Sam Adams (@sam_adams_10) April 9, 2017

A guy named @albertochoa05 was rejected to prom so he showed up with Kylie Jenner as his date pic.twitter.com/zsk7fUhUrf — partylikeits2007 (@partylikeits07) April 9, 2017

Auf Videos sieht man, wie sich alle um ein Foto mit Jenner bemühen. Ochoa durfte dann natürlich auch noch mit ihr tanzen. Kylie Jenner kam übrigens nicht alleine zum Date. Sie brachte ihre Freundin Jordyn Woods mit und postete das ganze Erlebnis auf Snapchat.

Vom gemeinsamen Tanz mit Jenner veröffentlichte die stolze Schwester Albert Ochoas ein Video:

proud to say that's my brother 😇 pic.twitter.com/zeKj9gf8gF — $elena Ochoa (@ssoochoa) April 9, 2017

Wie man auf diesem Video gut sehen kann, ist auch eine TV-Crew dabei. Der Abschlussball wird also ziemlich sicher in einer künftigen Episode von «Keeping up With the Kardashians» zu sehen sein.

