Laaksonen schlägt Coric nach 3:6, 3:4-Rückstand

Aus ungünstiger Lage heraus fand Henri Laaksonen gegen Borna Coric doch noch den Weg zum Sieg © KEYSTONE/EPA/PAUL BUCK

Henri Laaksonen (ATP 123) gelingt die Premiere am Tennisturnier in Indian Wells nach schwachem Start doch noch perfekt. Laaksonen schlägt Borna Coric mit 3:6, 6:4, 6:2.Laaksonens erster Auftritt an einem Masters-1000- oder Grand-Slam-Turnier verlief bemerkenswert.