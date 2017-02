Auf ihrer "Joanne World Tour 2017" tritt Lady Gaga auch im Zürcher Hallenstadion auf. Schlagzeilen machte sie auch am 5. Februar 2017 bei ihrem Auftritt beim Super Bowl in Houston. (Archiv) © Keystone/AP/GREGORY PAYAN

Lady Gaga startet am 1. August im kanadischen Vancouver ihre «Joanne World Tour 2017». Nach Konzerten in Europa reist die Musikerin nach Nordamerika weiter. Programmiert sind auch Stopps in Hamburg, Berlin, Köln und in Zürich, wo Lady Gaga am 24. September im Hallenstadion auftritt, wie Live Nation Global Touring am Montag mitteilte.