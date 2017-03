Lady Gaga (l) vertritt am Coachella Festival die mit Zwillingen schwangere Beyoncé. (Archivbilder) © Keystone

Lady Gaga wird im April in Kalifornien beim Coachella-Musikfestival auftreten und damit den Platz ihrer schwangeren Kollegin Beyoncé übernehmen. Gaga wird am 15. und 22. April in der Wüstenstadt Indio als Headliner auf der Bühne stehen.