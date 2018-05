Lädelisterben geht weiter: «Finnshop» schliesst

«Schweren Herzens» seien die Geschäftspartner des «Finnshop» über den Entscheid informiert worden, zitiert das «Tagblatt» ein Mail, das der Tageszeitung zugespielt wurde. Nach 34 Jahren am Standort in der Neugasse in St.Gallen, schliesst das Einrichtungshaus seine Filiale in St.Gallen anfangs Herbst. Die weiteren Filialen in Wil und Frauenfeld seien vom Entscheid nicht betroffen.

Hauptgrund seien die immer sinkenden Kundenzahlen. Die Zeiten, in denen der «Finnshop» noch gut frequentiert war, seien vorbei. Was dieser Entscheid für die sieben Angestellten bedeutet, ist noch nicht klar.

Auch die Zukunft der Verkaufsfläche an der Neugasse 33 ist ungewiss. Diesbezüglich sei der Eigentümer für Anfragen offen.

Mehr zum Thema gibt es in der Tagblatt-Ausgabe vom 28. Mai 2018 und auf «tagblatt.ch».

(saz)