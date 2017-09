Lärm-Auto aus dem Verkehr gezogen

Die Einsatzkräfte der Kantonspolizei führten am späteren Abend in Weinfelden während mehreren Stunden eine technische Grosskontrolle durch. Dabei wurden die Polizisten durch einen Experten des Strassenverkehrsamtes des Kantons Thurgau unterstützt. Ein besonderes Augenmerk wurde auf die Änderungen an den Fahrzeugen und das Fahrverhalten der Lenker gelegt. Die kontrollierten Autos fielen durch übermässigen Lärm oder durch ihre optischen Änderungen auf.

Deutlich zu laute Wagen

Zwei Fahrzeuge wiesen bei Lärmmessungen deutlich überschrittene Lärmwerte auf. Die Autos verursachten durch abgeänderte Schalldämpfungsanlagen übermässigen Lärm. Zudem wurde bei einem der Fahrzeuge eine nicht eingetragene Leistungssteigerung verbaut. Beide Fahrzeuge wurden vor Ort stillgelegt und die Kontrollschilder eingezogen, wie die Kantonspolizei Thurgau schreibt.

Vier weitere Fahrzeughalter werden durch das Strassenverkehrsamt zu einer technischen Nachprüfung aufgeboten. Sämtliche fehlbaren Fahrzeuglenker werden bei der Staatsanwaltschaft Bischofszell zur Anzeige gebracht.