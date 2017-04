Wegen Syrien-Deal: LafargeHolcim-Chef tritt zurück

Eric Olsen, Konzernchef des Zementkonzerns LafargeHolcim, verlässt Mitte Juli das Unternehmen, weil es zu Fehlern im Lafarge-Werk in Syrien gekommen ist.(Archiv) © KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER

LafargeHolcim-Chef Eric Olsen wird seinen Posten räumen, wie der Verwaltungsrat des Zementkonzerns mit Sitz in Rapperswil am Montag mitteilte. Der Rücktritt steht in Zusammenhang mit einer Affäre und der darauf folgenden internen Untersuchung in Syrien.