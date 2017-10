LafargeHolcim kündigt Vereinfachung an

CEO Jan Jenisch wird bei LafargeHolcim Kosten und Strukturen anpassen. (Archiv) © KEYSTONE/ENNIO LEANZA

Der neue Chef von LafargeHolcim geht den Umbau des weltgrössten Zementkonzerns an: Er konzentriere sich momentan auf die Vereinfachung, die Kostendisziplin und das Leistungsmanagement, kündigt Jan Jenisch am Freitag an.