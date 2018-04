Lakers erzwingen die Finalissima

Die Lakers standen mit dem Rücken zur Wand. Nach fünf Spielen führte der EHC Kloten 3:2 und hätte auswärts alles klar machen können. Doch es kam anders. Im ersten Drittel brachte Corsin Casutt die Rosenstädter in Führung, bereits da spürte man, dass heute für die Lakers etwas drin lag.

Im zweiten Drittel konnten die Lakers die Führung durch einen Treffer von Dion Knelsen sogar noch ausbauen. Die Freude war aber nur von kurzer Dauer. Nur gerade zwei Minuten später gelang Vincent Praplan der Anschlusstreffer.

Die Lakers verteidigten im letzten Drittel geschickt und brachten den EHC Kloten mehrmals fast zur Verzweiflung. Vor nicht ganz ausverkauftem Stadion konnte Rapperswil-Jona schliesslich das Spiel für sich entscheiden – am Mittwoch kommt es damit zum Entscheidungsspiel. Gewinnen die Lakers, steigen sie in die höchste Schweizer Liga auf, verlieren sie, müssen sie in der Swiss League bleiben.

BELLE! AM MITTWOCH GEHT'S NACH KLOTEN! — Rappi Live (@rappi_live) April 23, 2018

(red.)