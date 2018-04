Lakers fehlt noch ein Sieg gegen Olten

Melvin Nyffeler lässt in Olten keinen Gegentreffer zu © KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Die Rapperswil-Jona Lakers benötigen noch einen Sieg zum Titelgewinn in der Swiss League. Der Qualifikationssieger gewinnt in Olten 3:0 und liegt in der Best-of-7-Finalserie 3:1 vorne. Den Grundstein zum Sieg legte der Cupsieger mit einem Doppelschlag im ersten Drittel.