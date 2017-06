Will mit der Schweizer Tochter bald auf Brautschau: Landis+Gyr wird fit getrimmt. © KEYSTONE/EPA/FRANCK ROBICHON

Landis+Gyr baut am Hauptsitz in Zug bis zu 60 Stellen ab. Im Gegenzug werden in Prag und in Nürnberg neue Teams aufgebaut.Dies teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Landis+Gyr ist die Schweizer Stromzähler-Tochter es angeschlagenen japanischen Industriekonzerns Toshiba.