Landsgemeinde soll Glarner Bergbahnen retten

Lebendige Tradition und gelebte Demokratie: An der Landsgemeinde lenken die Glarnerinnen und Glarner jedes Jahr Anfang Mai die Geschicke des Kantons. © KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Finanzielle Unterstützung von Glarus Nord und Süd sowie der Bergbahnen Braunwald und Elm: Das sind die grossen Geschäfte an der Glarner Landsgemeinde am Sonntag. Die Versammlung in Glarus befindet über zwölf Sachgeschäfte und wählt die Richter.