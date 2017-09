Langenthal zeigt Reaktion nach Auftaktpleite

Der SC Langenthal zeigt nach der Auftaktpleite eine Reaktion (Archiv) © KEYSTONE/TI-PRESS/GABRIELE PUTZU

Der SC Langenthal hat in der Swiss League auf die Startniederlage in Olten (1:3) reagiert. Gegen Visp setzt sich der NLB-Meister der letzten Saison in seinem zweiten Spiel gleich mit 6:2 durch.