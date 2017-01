Langenthals Siegesserie geht weiter

Langenthals Fans feiern ihre Mannschaft nach dem achten Sieg in Serie, dem 8:2 in Visp (Archivbild) © KEYSTONE/MARCEL BIERI

In der NLB setzt der SC Langenthal mit einem 8:2-Auswärtssieg in Visp seine imponierende Siegesserie fort. La Chaux-de-Fonds verteidigt mit einem 7:2 über Thurgau die Tabellenführung mit Erfolg.Langenthal führte vor 3500 Zuschauern in Visp schon nach acht Minuten 2:0 und nach 33 Minuten 5:0.