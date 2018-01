Langnau beendet Negativserie

Ein ausgeglichener Kampf: Lausanne (Dustin Jeffrey, rechts) gegen Langnau (Eric Himelfarb) © KEYSTONE/PPR/LAURENT GILLIERON

Nach sechs Niederlagen in Folge kommen die SCL Tigers wieder einmal zu einem Sieg. Die Emmentaler gewinnen in Lausanne nach 65 torlosen Minuten im Penaltyschiessen.Ausgerechnet im Strichkampf auswärts gegen Lausanne haben die SCL Tigers ihre Serie von sechs Niederlagen in Folge beendet.