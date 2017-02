Lara Gut: «Eine Medaille muss man immer zuerst holen»

Bei der Siegerehrung im Zielraum jubelte Gold-Anwärterin Lara Gut auch über die letztlich gewonnene Bronzemedaille © KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Lara Gut sagt nach ihrem 3. Platz im Super-G in St. Moritz, dass sie gerne noch besser angefangen hätte. «Doch Bronze statt Vierte ist auch cool», so die Tessinerin. Vor zehn Tagen war Lara Gut im Super-G in Cortina auf dem Weg zum möglichen Sieg gestürzt.