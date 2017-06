Gut vier Monate nach ihrem beim Einfahren zum Slalom der WM-Kombination in St. Moritz erlittenen Kreuzbandriss zeigt sich die Tessinerin via Twitter optimistisch. Die Heilung nach der Ende Februar erfolgten Operation verlaufe gut, die baldige Rückkehr auf die Skipiste sei eine Option, liess Gut auf Twitter verlauten. Zudem postete sie ein Bild, auf dem sie im Kraftraum mit Skischuhen an den Füssen eine Abfahrtshocke simuliert.

(SDA)