Von Trier kehrt zum Filmfestival Cannes zurück

Die "persona non grata" kehrt ans Filmfestival in Cannes zurück: Der dänische Regisseur Lars von Trier hat sieben Jahre nach seinem "Hitler-Eklat" einen neuen Film am Start. (Archivbild) © Keystone/EPA/TIM BRAKEMEIER

Der dänische Filmemacher Lars von Trier kehrt sieben Jahre nach dem «Hitler-Eklat» zum Filmfestival in Cannes zurück. Ausserhalb des Wettbewerbs wird er seinen Thriller «The House That Jack Built» präsentieren, wie das Festival am Donnerstag mitteilte.