Auf der Hauptstrasse in Flawil ist es am frühen Freitagmorgen zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Auto kam von der Spur ab und prallte in einen Lastwagen, der Fahrer wurde schwer verletzt. Die Strasse ist gesperrt.