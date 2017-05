Ein mit Sperrgut beladener Lastwagen ist am Mittwoch in einem Kreisel in Pratteln BL zur Seite gekippt. © zvg/Polizei BL

Ein Lastwagen ist am Mittwoch in einem Kreisel in Pratteln BL zur Seite gekippt. Dabei verlor er geladenen Sperrmüll. Der 43-jährige Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Der umgestürzte Lastwagen musste abgeschleppt werden, wie die Baselbieter Polizei mitteilte.