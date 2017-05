Ein Lastwagenchauffeur fuhr am Montag um 16:20 Uhr auf der Appenzellerstrasse in Richtung Herisau. Als er von der linken auf die rechte Fahrspur wechseln wollte, rammte er einen weissen Kombi, der auf der rechten Spur unterwegs war. Verletzt wurde niemand. Am Auto entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken und es musste abgeschleppt werden. Der Lastwagen wurde eher leicht beschädigt. Aufgrund des Unfalls kam es während mehr als einer Stunde zu Verkehrsbehinderungen.

(red.)