Lastwagen rast in Stockholm ohne anzuhalten in ein Taxi

In Stockholm ist ein Lastwagen ohne anzuhalten in ein Taxi gerast - ein Polizeifotograf macht Bilder vom Unfallort. © KEYSTONE/EPA TT NEWS AGENCY/MARC FEMENIA

Ein Lastwagen ist am Dienstag im Stockholmer Stadtteil Södermalm in ein Taxi gerast. «Der Lastwagenfahrer hat nicht am Unglücksort angehalten, sondern ist weitergefahren», teilte die Polizei mit.Anschliessend liess der Fahrer sein Fahrzeug stehen und flüchtete zu Fuss.