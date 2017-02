Lastwagenbauer MAN steigt ins Geschäft mit Elektro-Trucks ein

Der Lastwagenbauer MAN will künftig Elektro-Trucks bauen. (Archiv) © KEYSTONE/AP dapd/JOERG KOCH

Der Lastwagenbauer MAN will mit Batterie betriebenen Elektro-Lastwagen in den Markt einsteigen. Das Unternehmen präsentierte am Montag im österreichischen Werk in Steyr einen Truck für Stadtgebiete.