Lastwagenkabine brennt bei Schweissarbeiten aus

Der 28-Jährige führte an der Schalkhusenstrasse Schweissarbeiten an einem Lastwagen durch, als die Fahrerkabine wegen einem Bauteil in Brand geriet. Die Feuerwehr war rasch vor Ort und konnte ein Übergreifen des Feuers auf das Gebäude verhindern, die Fahrerkabine geriet allerdings in Vollbrand.

Durch den Rauch wurde der 28-jähriger Schweisser verletzt, er wurde vom Rettungsdienst ins Spital gebracht. Am Lastwagen entstand Sachschaden von rund 75’000 Franken, am Gebäude entstand Sachschaden von etwa 40’000 Franken.

Der kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei St.Gallen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

(red)