Lausanne baut Siegesserie aus – Bern und ZSC in den Playoffs

Jonas Junland behauptet sich im Duell mit Biels Toni Rajala © KEYSTONE/PPR/CYRIL ZINGARO

Lausanne ist in der NLA nach wie vor nicht zu stoppen. Gegen Biel drehen die Waadtländer im Schlussdrittel ein 1:3 in ein 4:3 und fahren den neunten Sieg in Folge ein.Das Ende der Lausanner Siegesserie schien eine Viertelstunde vor Schluss nah.