Lausanne bleibt Letzter, Thun so gut wie gerettet

Runde im Duell mit dem FCZ mit seinem Abstauber zum 1:1 in der 88. Minute zumindest einen Punkt. Michael Frey hatte den Gastgeber im Letzigrund in der 53. Minute mit seinem zehnten Saisontreffer in Führung gebracht. Nach fünf Niederlagen in Folge holte Lausanne zwar wieder einmal einen Punkt, die Waadtländer verbleiben in der Tabelle aber weiterhin auf dem Abstiegsplatz – ein Punkt hinter Sion.

So gut wie gerettet ist der FC Thun. Die Berner Oberländer drehten das Spiel gegen die Grasshoppers und siegten 2:1, womit Thun in der Tabelle die Zürcher überholte und neu auf Rang 6 liegt. Der Ex-Hopper Nicolas Hunziker avancierte mit zwei Toren innerhalb von vier Minuten in der Schlussphase zum Matchwinner für das Team von Trainer Marc Schneider.

In der oberen Tabellenhälfte kommt St. Gallen weiterhin nicht auf Touren. Die Ostschweizer verloren das spektakuläre Spitzenspiel gegen Basel 2:4 und damit auch die zweite Partie unter Interimscoach Boro Kuzmanovic. Im Kampf um Platz 3 baute Luzern den Vorsprung auf die St. Galler damit auf vier Punkte aus.

Rangliste: 1. Young Boys 33/78 (78:34). 2. Basel 33/65 (64:29). 3. Luzern 33/49 (45:46). 4. St. Gallen 33/45 (48:63). 5. Zürich 33/42 (44:42). 6. Thun 33/39 (49:63). 7. Grasshoppers 33/38 (41:47). 8. Lugano 33/38 (34:51). 9. Sion 33/33 (44:53). 10. Lausanne-Sport 33/32 (43:62).

(SDA)