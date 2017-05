Lausanne erhöht Vorsprung auf Schlusslicht Vaduz

Lausanne verdiente sich das Erfolgserlebnis im Letzigrund durch eine Leistungssteigerung nach der Pause.Der Panamaer Gabriel Torres glich in der 61. Minute die frühe Führung durch Munas Dabbur aus.

Auch Thun erkämpfte sich in Basel beim 3:3 einen Punkt. Die Berner Oberländer gingen im St. Jakob-Park durch Dejan Sorgic zweimal in Führung. Nachdem Renato Steffen und Mohamed Elyounoussi jeweils wieder ausgeglichen hatten, sorgte Serey Dié in der 90. Minute für den vermeintlichen Siegtreffer des Meisters. In der dritten Minute der Nachspielzeit war Sorgic jedoch noch ein drittes Mal erfolgreich.

Resultate: Basel – Thun 3:3 (1:1). Grasshoppers – Lausanne-Sport 1:1 (1:0).

Rangliste: 1. Basel 32/79. 2. Young Boys 31/59. 3. Sion 32/48. 4. Lugano 32/44. 5. Luzern 31/43. 6. Grasshoppers 32/37. 7. Thun 32/37. 8. St. Gallen 32/37. 9. Lausanne-Sport 32/31. 10. Vaduz 32/26.

(SDA)