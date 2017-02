«Lausanne hat nicht die Stimmung wie wir»

Punktemässig steht der FC St.Gallen in der Tabelle drei Zähler vor den Westschweizern von Lausanne-Sport. Für die FCSG-Legende Werni Zünd eine klare Sache: «Die Chancen sind auf unserer Seite. Wir spielen Zuhause.» Dazu komme, dass die Lausanner in ihrem Olympia Stadion nicht die gleiche Stimmung hinbekommen wie die Espen im Kybunpark.

Ausserdem stellt sich Gianluca Gaudino im neuen Magazin vor. Was er so in der Freizeit macht? «Was junge Leute halt so tun, in der Stadt Zeit verbringen oder ins Kino gehen.» Für den 21-jährigen Deutschen ist der FC St.Gallen vor allem wegen seinen Fans super: «Sie unterstützen uns wirklich richtig gut.»

An der Seitenlinie steht dieses Mal Mediensprecher Daniel Last. Er verrät, warum er ein Leben lang beim FC St.Gallen bleiben will. Und zum Schluss sinnieren die kleinsten Fussballexperten wieder über einen Begriff aus der Fussballwelt.

(saz)