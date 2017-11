Lausanne siegt, Luzern kriselt weiter

Für Markus Babbel und den FC Luzern läuft es sportlich nicht nach Wunsch © KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Der FC Luzern verpasst es, erstmals in dieser Saison zweimal in Folge zu gewinnen. Die Innerschweizer unterliegen in Lausanne mit 1:3 und sind punktgleich mit dem Tabellenletzten Sion. Der FC Luzern musste zwei Wochen nach dem 3:0 gegen St. Gallen wieder einen Rückschlag hinnehmen.