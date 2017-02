Lausannes Coach Dan Ratushny ist auf der Suche nach einem Goalie fündig geworden © KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

Lausanne verstärkt sich mit Blick auf die am 4. März beginnenden Playoffs mit dem finnischen Goalie Niko Hovinen. Der 28-Jährige war zuletzt in der höchsten finnischen Liga bei KooKoo engagiert und stösst per sofort und bis zum Saisonende zum Team von Dan Ratushny.