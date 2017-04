Lauschangriff auf den griechischen Fussballverband

Der griechische Fussballverband wurde in Athen systematisch abgehört. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA/PANTELIS SAITAS

Die Sitzungen des Vorstandes des griechischen Fussballverbandes (EPO) sollen in den vergangenen Jahren ständig abgehört worden sein. In der Zentrale des Verbandes in Athen seien Abhörgeräte und Systeme zur Übertragung der Gespräche im grossen Stil entdeckt worden.