Lauter Fasnachts-Start am Bohl

Selbstverständlich ging es pünktlich um 11.11 Uhr los – wohl in der halben Ostschweiz haben am Samstag die Guggen auf zentralen Plätzen aufgespielt. Das Publikum genoss den Vorgeschmack auf die Fasnacht 2018. In St.Gallen startet jetzt offiziell die Suche nach den Ehren-Födlebürger, wie das St.Galler Tagblatt schreibt. Dieser wird am Fasnachtssamstag, 10. Februar, gekürt.

In thurgauischen Amriswil waren rund 30 Guggen auf dem Platz, Leute aus der Schweiz und dem nahen Ausland sind für den Event angereist, wie SRF News schreibt

(red.)