Lava und bitterböse Kunst an der Museumsnacht

Das Leitthema in der Macelleria d’Arte ist «Schöpferische Zerstörung». «Die Idee kam mir in den Ferien in der Algarve», sagt Axel Oberstrass, der Kopf von der Künstlergruppe «Fad», die im Rahmen der Museumsnacht in der Macelleria d’Arte ausstellt.

Ein schlechtes Polaroid-Bild

Er machte ein Polaroid-Bild, war mit dem Resultat überhaupt nicht zufrieden und steckte es in die Hosentasche. Dort drin veränderte sich die Aufnahme, die Farben vermischten sich, und es entstand ein neues, ästhetisches Bild. «Das bedeutet für mich ‹Schöpferische Zerstörung›. Aus etwas Altem, Zerstörtem, eine Neuordnung entstehen lassen.»

Der Begriff kommt ursprünglich aus der Wirtschaft. «Es ist eine Theorie aus der Makroökonomie», sagt Oberstrass. An der Museumsnacht soll das Thema nun in einem künstlerischen Sinn wiedergegeben werden.

Acht Künstler, ein Konzept

Insgesamt acht Künstler haben sich mit dem Thema auseinandergesetzt und präsentieren ihre exklusive Umsetzung von Schöpferischer Zerstörung in der Galleria Macelleria d’Arte. «Jeder geht anders an das Thema heran», sagt Oberstrass. Er ist derjenige, der ständig in Kontakt mit allen Künstlern steht und die Gesamtübersicht hat. «Es ist eine nicht ganz einfache Aufgabe. Doch wir haben es geschafft, alles unter einen Hut zu bringen. Das Gesamtkonzept ist gelungen.»

Installation auf dem Roten Platz

Neben Fotografien und bildender Kunst zum Thema wird auch eine aufwändige Installation mit Lava die Aussenwand der Galerie zieren. Was im Detail auf dem Roten Platz passieren wird, verrät der Künstler Ramon Brun nicht. Soviel sagt er: «Es wird frech und bitterböse.» Neben den Kunstobjekten gibt es auch musikalische Unterhaltung: DJ Johnny Lopez wird durch den Abend führen. Um 22 Uhr gibt es eine Performance mit Handorgel des Komponisten Goran Kovacevic. «Das wird mein persönliches Highlight», sagt Oberstrass.

Im Rahmen der Ausstellung der Museumsnacht öffnet die Macelleria d’Arte nächste Woche zu speziellen Zeiten und Anlässen: Am Mittwoch ist sie ab 16 Uhr offen, um 20 Uhr bietet die deutsch-schweizerische «Mike Ständer Band» lustige Unterhaltung, die zum Nachdenken anregt. Am Freitag gibt es eine «Komposition für 4 Hände auf dem Höllensturz der Verdammten». Öffnungszeiten der Galerie und Details zum Programm findest du hier.

