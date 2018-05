Eine Lawine reisst am Klausenpass zwei Autos mit

Eine Lawine hat am Pfingstsonntag am Klausenpass zwei Autos mitgerissen. (Archivbild) © Keystone/Arno Balzarini

Am Klausenpass im Kanton Uri ist am Sonntagnachmittag eine Lawine niedergegangen. Sie hat zwei Autos mitgerissen. Drei Personen wurden verletzt. Erst gerade am Donnerstag war die Wintersperre aufgehoben worden.