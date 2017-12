Skitourengänger im Wallis von Lawine in den Tod gerissen

Hier ging die Lawine nieder und riss den Skitourengänger mit sich: Blick auf das Hofathorn oberhalb der Belalp. © Kantonspolizei Wallis

Ein Skitourengänger ist am Montagmorgen bei einem Lawinenniedergang oberhalb der Belalp VS ums Leben gekommen. Auch die Tourenfahrerin, die am Samstag im Val d’Anniviers in einer Lawine schwer verletzt worden war, ist inzwischen verstorben.