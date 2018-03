Mann beim Grossen St. Bernhard leicht verletzt aus Lawine geborgen

Eine Lawine hat am Samstag im Gebiet des Grossen St. Bernhards einen Mann verschüttet. © KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Grosses Glück hat am Samstag ein Kameramann eines privaten Fernsehsenders bei einem Lawinenunglück am Grossen St. Bernhard gehabt. Er konnte leicht verletzt geborgen werden. In der Region kam es zudem zu einem Helikopterunfall, der ebenfalls glimpflich ausging.