Lawine verschüttet Hotel in Mittelitalien – mehrere Tote

Die Lawine wurde von einem Erdbeben ausgelöst. Symbolbild) © Keystone/GAETAN BALLY

Mehrere Menschen sind in Farindola am Gran-Sasso-Massiv in der mittelitalienischen Bergregion Abruzzen ums Leben gekommen, nachdem eine Lawine ein Hotel mit 27 Personen getroffen hat. Die Lawine wurde von einem Erdbeben ausgelöst. Dies berichtete die Nachrichtenagentur ANSA.