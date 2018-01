Lawinengefahr im Wallis erhöht

Die Lawinengefahr ist in gewissen Alpenregionen gestiegen. Besonders ist sie in Teilen des Wallis. (Symbolbild) © KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Die Lawinengefahr ist am Montagabend in den Schweizer Alpen erneut gestiegen. Sehr gross ist die Gefahr in Teilen des Kantons Wallis. Davon beeinträchtigt war auch der Bahnverkehr. Der Bahnbetrieb zwischen Visp und Zermatt musste vollständig eingestellt werden.