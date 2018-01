Wie lange der Unterbruch dauert, war gemäss Angaben der Bahnverkehrsinformation unklar. Zunächst hatte es geheissen, zwischen Täsch und Zermatt würden keine Züge verkehren.

Zermatt war am Dienstag und Mittwoch nach starken Schneefällen weder per Strasse noch per Bahn erreichbar. Einheimische und gegen 13’000 Touristen mussten im Ort ausharren. Es wurde eine Luftbrücke mit Helikoptern eingerichtet.

(SDA)