Lawrence und Aronofsky in Venedig ausgebuht

Bei ihrer Ankunft am Dienstag am Lido in Venedig war Jennifer Lawrence noch vergnügt. Da wusste sie noch nicht, dass ihr Film "Mother!" ausgebuht werden würde. © KEYSTONE/EPA ANSA/ETTORE FERRARI

Das neue Werk von «Black Swan»-Regisseur Darren Aronofsky ist beim Filmfestival in Venedig heftig ausgebuht worden. Zahlreiche Zuschauer äusserten nach einer ersten Vorstellung am Dienstag ihren Unmut – so viele Buh-Rufe gab es beim Festival in diesem Jahr bisher nie.