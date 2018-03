Layana – Vamos!

Um uns die Wartezeit zu verkürzen, gibt es bereits jetzt eine zweite Single-Auskopplung mit dem geheimnisvollen Namen «Layana».

Für die neue Nummer konnte niemand Geringeres als Kultstar Michael Holm gewonnen werden. „Michael hat in Zusammenarbeit mit Wolfgang Jass und Eckart Stein, den Autoren des Superhits «Sun of Jamaika» (mehr als 5 Millionen Singles in Europa), die auch mit «El Dorado» ,«Seven tears» und «fire on the water» ua. die Charts bewegt haben, die aktuelle Single von Vamos geschrieben. Er hat die Zwei auf Mallorca bei einem Auftritt gesehen und war sofort begeistert. Er glaubt an Vamos, weil sie absolut authentisch sind und großartige Stimmen haben“, verrät Stefan Pössnicker.

Diese besonderen Stimmen zeigen Dieter und Mathias auch in ihrem neuen Song, der Lust auf mehr macht. Vamos begeistern mit ihrer Leichtigkeit hohe Töne zu singen. Jeder der Dieter und Mathias auf der Bühne sieht, bekommt das Gefühl, es wäre das Leichteste der Welt Lieder wie «Nessum Dorma» zu singen. Die Brüder singen mit so einer Perfektion, die jeden Schlagerfan sofort in den Bann zieht. Bald hören wir dann mehr solch stimmgewaltiger Titel… (Maniamusic)