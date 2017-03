Lazio-Stürmer Ciro Immobile dreht nach seinem Tor zum 2:0 jubelnd ab © KEYSTONE/EPA ANSA/ETTORE FERRARI

Lazio Rom schafft sich im Hinspiel der Cup-Halbfinals gegen Stadtrivale AS Roma eine hervorragende Ausgangslage und gewinnt 2:0.Der Tabellenfünfte der Serie A setzte sich gegen die leicht favorisierte AS Roma durch und sieht der dritten Final-Qualifikation in den letzten fünf Saisons entgegen.