Le Pen will EU-Skeptiker als Premierminister

Im ersten Wahlgang Konkurrenten, im zweiten Verbündete: Marine Le Pen (r.) und Nicolas Dupont-Aignan. © KEYSTONE/AP/MICHEL EULER

Im Fall eines Wahlsiegs will die französische Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen den EU-Skeptiker Nicolas Dupont-Aignan zum Premierminister machen. «Das ist kein Gelegenheitsbündnis», sagte die Rechtspopulistin am Samstag in Paris.