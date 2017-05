Le Pen tritt bei Parlamentswahl in Frankreich an

Erneut Kandidatin: Marine Le Pen stellt sich für das französische Parlament zur Wahl. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/MICHEL EULER

Trotz ihrer Niederlage bei der Präsidentenwahl in Frankreich will die rechtsextreme Politikerin Marine Le Pen bei der Parlamentswahl im Juni antreten. Das gab die Chefin des Front National am Donnerstagabend im Fernsehsender TF1 bekannt.